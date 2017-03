Britische Firmen fahren Produktion herunter

Sie stellten im Januar 0,4 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London mitteilte. Ökonomen hatten damit gerechnet. In der Industrie wurde die Fertigung sogar um 0,9 Prozent heruntergefahren. Doch rechnet man die beiden Vormonate hinzu, ergibt sich ein wesentlich rosigeres Bild: Von November bis Januar legte die Industrie-Produktion gegenüber den vorangegangenen drei Monaten um 2,1 Prozent zu. Damit war der Anstieg so stark wie seit fast sieben Jahren nicht mehr.

Die Briten hatten sich im Juni 2016 für einen Austritt aus der Europäischen Union ausgesprochen. Entgegen ersten Befürchtungen hat die Wirtschaft das Brexit-Referendum bisher vergleichsweise gut weggesteckt: Dies auch, weil das Pfund abwertete und Exporteure damit in Übersee bessere Karten haben. Dies ist auch aus den Zahlen zu den Waren-Ausfuhren abzulesen: Im Zeitraum von November bis Januar zog das Volumen um 8,7 Prozent an - der stärkste Anstieg seit mehr als einem Jahrzehnt.

Manche Experten fürchten jedoch, dass die anstehenden Verhandlungen Großbritanniens zum EU-Austritt zu Verunsicherung bei Unternehmen führen und die Investitionen belasten. 2019 soll sich Großbritannien nach dem Willen von Premierministerin Theresa May endgültig aus der EU verabschieden. Sie will einen harten Schnitt. Das Land soll demnach aus dem Binnenmarkt und der Zollunion austreten und stattdessen ein neues Freihandelsabkommen mit der EU vereinbaren.