Jeannot Krecké im Verwaltungsrat

Die drei neuen Mitglieder besetzen die Sitze, die frei geworden sind, als die Vertreter von Bain Capital zurückgetreten waren. Im vergangenen September schloss Bain Capital erfolgreich den Verkauf der verbliebenen Beteiligungen am Unternehmen ab. "Ich möchte mich persönlich bei Michael Plantevin, Stephen Thomas und Ruth Springham für ihre Führungsqualitäten und Freundschaft bedanken", so Chris Pappas, der Präsident und CEO des Unternehmens.

Joseph Alvarado ist Aufsichtsratsvorsitzender der Commercial Metals Company und ehemaliger Direktor der Spectra Energy. Davor war er auch bei anderen Unternehmen, darunter ArcelorMittal und U.S. Steel aktiv. K'Lynne Johnson hat mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der petrochemischen Industrie. Zwischen den Jahren 2015 und 2016 war sie Aufsichtsratsvorsitzende der Elevance Renewable Science. Der ehemalige Wirtschaftsminister Jeannot Krecké ist im Verwaltungsrat von JFSC Sistema, ArcelorMittal und der China Construction Bank Europe.

Trinseo, ein Chemiekonzern mit Sitz in Luxemburg und Verwaltungssitz in Philadelphia, entstand nach einer Bieterschlacht im Jahr 2010. Bei dieser setzte sich Bain Capital gegen Apollo Management, die Texas Pacific Group und Lotte Chemical durch. Trinseo stellt u.A. Natur- und Kunstkautschuk, Polystyrol, Polycarbonat und Polypropylen her und besitzt Werke in Europa, Amerika und Asien.