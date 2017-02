Kräftiges Plus im Einzelhandel

Im Dezember 2016 ist das saisonbereinigte Absatzvolumen im europäischen Einzelhandel gesunken. Das Absatzvolumen lag im Euroraum um 0,3 Prozent niedriger als im Monat November. In der europäischen Union (EU28) lag das Absatzvolumen um 0,8 Prozent unter dem Volumen des Vormonats. Das geht aus dem Zahlenwerk der europäischen Statistikbehörde Eurostat hervor.

Eurostat zufolge ist der Rückgang im Euroraum vor allem einem Rückgang beim Absatz von Motorenkraftstoffen geschuldet. Sie sanken um 1,1 Prozent. Die Kategorie "Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren", ging um 0,7 Prozent zurück. Der Absatz im Nicht-Nahrungsmittelsektor blieb unverändert.

In der EU28 ging der Absatz von Nicht-Nahrungsmittelsektor um 1 Prozent zurück, Motorenkraftstoffe flielen um 0,8 und "Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren" um 0,6 Prozent. Auf Monatsfrist registrierte Finnland den Stärksten Rückgang mit -3,2 Prozent. Luxemburg liegt mit einem Plus von 1,9 Prozent am anderen Ende der Skala.

Gegenüber Dezember 2015 stieg das Absatzvolumen des Einzelhandels im Euroraum um 1,1 Prozent und in der EU28 um 2,3 Prozent. Den höchsten Anstieg des Absatzvolumens auf Jahresfrist verbucht Luxemburg mit 14,7 Prozent.