Großes Fest der Investmentfonds in Paris

Bei der elften Ausgabe der European Fund Awards in Paris stand Luxemburg besonders im Mittelpunkt. Editpress-Generaldirektorin Danièle Fonck und Wirtschaftsminister Étienne Schneider stellten Luxemburg sehr konsequent in einem anderen Licht dar, als Luxemburg gemeinhin in Frankreich wahrgenommen wird.

Danièle Fonck machte zwar mit ihren Verweisen auf die Banken, die Investmentfonds, den Versicherungen und der Internationalität deutlich, warum Luxemburg der achtgrößte Finanzplatz der Welt ist, zeigte aber gleichzeitig auch ein ganz anderes Gesicht von Luxemburg. "Luxemburg ist ein Industrieplatz. Luxemburg ist ein Platz der Forschung. Luxemburg ist ein Land der Landwirtschaft. Luxemburg verfügt über eine junge Universität, die sich bereits einen Ruf erworben hat", hob sie hervor und beschrieb den mehr als 100 Geldmanagern eine andere Facette des modernen Luxemburgs.

Auch Wirtschaftsminister Etienne Schneider war darauf bedacht, das andere Luxemburg darzustellen. "Wir sind ein offenes Land, in das jeden Tag 177.000 Grenzgänger einreisen, 90.000 davon alleine aus Frankreich. Unsere Arbeitslosigkeit ist auf sechs Prozent gesunken. Wir verfügen über einen stabilen Haushalt und eine nur geringe Verschuldung. Letztlich: Unsere Schulden sind mit der Bestnote AAA von den Rating-Agenturen versehen worden und unser Wirtschaftswachstum liegt bei über vier Prozent", betonte der Minister.

Ein solches Land darf träumen. Ganz besonders, da es die Mittel hat, diese Träume umzusetzen. Als Schneider vor Monaten davon sprach, dass Luxemburg ein Hub der Europäischen Union für die Raumfahrt werden sollte, gab es, gelinde gesagt, in der internationalen Öffentlichkeit Schmunzeln. Luxemburgs Pläne werden allerdings überhaupt nicht mehr belächelt, denn das Großherzogtum macht mit diesem Projekt Ernst.

Um die Pläne zu realisieren, setzt Schneider auf die Privatwirtschaft. "50 Firmen haben sich bisher für das Projekt interessiert, darunter viele US-Firmen. Neuester Partner sind japanische Firmen, die sich im Rahmen des Raumfahrtprojektes in Luxemburg niedergelassen haben", führt Schneider aus.

Was wird im Amphitheater im ehrwürdigen Automobilclub in Paris an der Place de la Concorde deutlich? Medien und Regierung aus Luxemburg treten mit einem Selbstbewusstsein auf, das erstaunt. Das aber auch durch die Wirtschaftsdaten gerechtfertigt wird. Dagegen weist Frankreich zehn Prozent Arbeitslosigkeit auf und dessen Verschuldung liegt bei fast 100 Prozent der Wirtschaftsleistung.

Ausgezeichnet wurden in Paris die besten Fondsgesellschaften in verschiedenen Kategorien. Editpress-Genaldirektorin Danièle Fonck überreichte die Preise an die BCEE Asset Management, die Banque de Luxembourg, Robeco, Degroof Petercam Asset Management und J.P. Morgan Asset Management.