Arthur Welter baut in Frankreich aus

Nachdem das Unternehmen bereits 2015 einen Betrieb aus Amnéville gekauft hatte, investiert es nun 1,8 Millionen Euro in ein neues Lager im Gewerbegebiet "Euromoselle" im französischen Ennery unweit der Stadt Metz. Das Berichtet die Wochenzeitung "La Semaine" auf ihrer Internetseite.

Das Unternehmen Arthur Welter wurde 1962 gegründet. Heute ist es in sechs Ländern in Europa zuhause (Luxemburg, Frankreich, Belgien, Niederlande, Deutschland und Slowakei), beschäftigt 570 Mitarbeiter und machte 2016 einen Umsatz von 71 Millionen Euro.

Die Entwicklung der Gruppe in Frankreich, zeige eine "Lust zu wachsen und sich weiterzuentwickeln", so Marianne Welter Generaldirektorin der Gruppe gegenüber der Zeitung. Marianne Welter leitet die Geschicke des Familienunternehmens zusammen mit ihrer Schwester Vivianne in der zweiten Generation. Die Planungs- und Genehmigungsprozeduren für den Bau der neuen Anlage hätten gerade einmal zwei Jahre gebraucht.

2015 hatte Arthur Welter einen kleinen Betrieb in Frankreich gekauft und Anfang des Jahres daraus offizielle "Arthur Welter France" gemacht.

Die neue Anlage soll 185 Quadratmeter Bürofläche haben und 2.500 Quadratmeter Lagerraum. Daneben soll eine Waschanlage für LkWs entstehen. Im August soll sie den Betrieb aufnehmen.

Insbesondere der Transport von Lebensmittel "explodiere" so Marianne Welter, gegenüber "La Semaine". Und: Nachdem der Supermarktbetreiber von Nacy nach Montoy-Flanville (ebenfalls bei Metz) umgezogen sei, habe es die Logistikbranche versäumt, nachzuziehen. Eine Lücke die Arthur Welter schließen will.