Panama unterschreibt internationales Steuerabkommen

“Panamas Entscheidung das multilaterale Abkommen zu unterschreiben ist eine Bestätigung seines Engagements die nötigen Schritte zu unternehmen um den internationalen Erwachtungen im Kampf gegen Steuerflucht gerecht zu werden", sagte der OECD-Generalsekretär Angel Gurría laut OECD-Meldung während der feierlichen Unterzeichnung des Übereinkommens mit der panamesischen Botschafterin in Frankreich, María Del Pilar Arosemena de Alemán. Die Unterschrift Panamas sende auch "ein klares Signal, dass die internationale Gemeinschaft zusammensteht bei den Anstrengungen Off-Shore-Steuerflucht den Garaus zumachen." Weiter sagte Gurría: "Wir werden unsere Anstrengungen weiterführen bis es keinen Ort mehr gibt um sich zu verstecken."

Es wird damit gerechnet, dass das "Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes" (kurz: Global Forum) Anfang November einen Bericht darüber veröffentlicht wie Panamas derzeitge Gesetzeslage und jusristische Praxis in Panama sich mit den Internationalen Standards verbinden lässt. Panama habe in jüngster Zeit bereits Gesetze geändert und international Kooperiert, sagte Gurría.

Das Übereinkommen über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen ist eine Konvention die von der OECD und dem Europarat entwickelt wurde und Mitgliedern beider Organisationen, sowie Staaten die dazu Eingeladen werden offen steht. Die Konvention reguliert den Informationsaustausch in Steuersachen, zwischen den Mitgliedstaaten. Luxemburg ist seit Juli 2014 Mitglied.