Paul Faltz neuer Coboulux-Direktor

Paul Faltz heisst der neue Direktor des Luxemburger Traditionsunternehmens Coboulux aus Wecker. Von 2011 bis 2013 war Faltz Vize-Direktor. Jacques Linster übernimmt den Posten des beauftragten Verwalters.

Paul Faltz, der in Paris zwei Master-Diplome erwarb, sieht klare strategische Prioritäten für die Zukunft des Betriebes. Dies sind einerseits die Neuerung der Firma und andererseits der Reformprozess, so der 30-Jährige in einer Mitteilung.

Faltz arbeitete zuvor als Finanzanalytiker bei Deloitte Luxemburg bevor er zur BIL als "Relationship manager" für Großunternehmer wechselte.

Die Tradition der Firma Coboulux geht auf das Jahr 1950 zurück, als die "Coopérative des patrons bouchers du Luxembourg de l'Est" gegründet wurde. Die Marke "Emo" geht auf das Jahr 1865 zurück, als die erste Metzgerei in Dommeldingen ins Leben gerufen wurde.