Business-Luxemburgisch für Londons Banker

Das Brexit-Votum der Briten wird wohl nicht ohne Folgen für den Londoner Bankensektor bleiben. Finanzkonzerne die in der EU verwurzelt bleiben wollen, müssen sich wohl oder übel eine neue Heimat suchen, sei es nun in Frankfurt, Paris oder auch in Luxemburg.

So ähnlich sieht das auch die Londoner Gratis-Business-Zeitungin ihrer Internetausgabe. Viele kleiner Banken wollten noch vor Weihnachten weg aus London, größere planten ihren Umzug für das erste Quartal 2017, zitiert das Blatt den Chef der British Bankers' Association, Anthony Browne. Nicolas Mackel, Chef der Luxemburger Agentur zur Förderung des Luxemburger Finanzplatzes, LFF, sagte gegenüber dem britischen Radiosender Radio 4, Londoner Finanzinstituitute hätten bereits angeklopft. Auch hatte der große britische Vermögensverwalter M&G bereits angekündigt, Aktivitäten in Luxemburg zu beginnen.Um ihnen den Übergang vom geschäftigen London ins Großherzogtum etwas sanfter zu gestallten, verwöhntihre Leserschaft mit einem kleinen Crash-Kurs in Business-Luxemburgisch. Es ist allerdings zweifelhaft, ob diese Sätze den Bankern tatsächlich weiterhelfen:fügt allerdings hinzu: "Zur Übersetzung wurde Google Translate benutzt. Dieser Artikel stellt keinesfalls eine wirkliche Beratung dar."