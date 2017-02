Cactus interessiert sich für Start-ups

Cactus interessiert sich dabei vor allem für neue Produkte im Bereich Lebensmittel. Das teilte die Unternehmensgruppe in einer Pressemeldung mit.

Jedem Unternehmer, ob erfahren oder nicht, bietet Cactus Hilfestellung an, um neue innovative Lebensmittel-Produkte auf den Markt zu bringen.

Unterstützung könne man in vielen Bereichen bieten, so das Unternehmen. Das geht von Fragen der Verpackung über das Knüpfen von Kontakten bis hin zum Aufbau einer Kommunikationsstrategie. Man könne während der kompletten Startphase des Produktes Unterstützung bieten, so Cactus.

Es gibt somit immer mehr eingesessene Luxemburger Betriebe aus immer mehr Sektoren, die sich aktiv die Förderung von jungen Unternehmen oder von neuen Produkten auf die Fahne schreiben. Sehr aktiv sind beispielsweise die Banken, von denen viele, etwa BGL und BIL, eigene Firmeninkubatoren betreiben. So bleiben sie selber über den neusten Stand der Technik informiert. Auch Industriebetriebe wie Paul Wurth haben eigene Inkubatoren, jedoch im Industriebereich, aufgebaut.

Interessierte Unternehmer aus dem Lebensmittelbereich können Cactus per E-Mail kontaktieren.