Die grüne Börse

Damit gibt es nun 2.600 Emittenten, darunter befinden sich 73 Staaten. Insgesamt beläuft sich der Wert aller an der Börse gehandelten Wertpapiere rund 6,5 Trilliarden Euro. Auch mit diesen Papieren konnte die luxemburgische Börse einen Umsatz von 45,3 Millionen Euro machen, dies ist - mit 0,71 Prozent - ein leichtes Plus gegenüber dem Vorjahr. Von diesen 45,3 Millionen blieben gegen Ende des Jahres rund 12,3 Millionen als Gewinn übrig, die Brutto-Dividende betrug 60 Euro pro Aktie. Über diese Dividenden dürfen sich neben Banken auch der Staat freuen. 12,4 Prozent der Börse gehören dem Staat, 22,8 Prozent der BCEE, 21,4 Prozent der BIL.

Besonders stolz ist man bei der Börse auf die Markteinführung des "Luxembourg Green Exchange (LGX)", einem Handelsplatz für grüne Finanzinstrumente. Innerhalb kürzester Zeit wurden 110 grüne Anleihen in einem Wert von 46 Milliarden Euro in Luxemburg gehandelt. So hatte Polen, als erster Staat, am 20. Dezember 2016 eine grüne Anleihe herausgebracht und konnte so 750 Millionen Euro einsammeln. Aber auch die "Bank of China" brachte in Luxemburg eine grüne Anleihe heraus. In diesem Bereich ist Luxemburg Spitze, die Hälfte aller grünen Anleihen dieser Welt wurden in Luxemburg emittiert.

Was den Handel mit luxemburgischen Aktien betrifft gab es einen Rückgang. Das Transaktionsvolumen betrug gegen Ende des Jahres 2015 rund 88 Millionen Euro, ein Jahr später waren es nur noch 65 Millionen. Insgesamt waren die luxemburgischen Aktiengesellschaften im Dezember 2016 aber mehr wert als im Dezember 2015. Innerhalb eines Jahres konnte der Wert der Firmen um 34 Prozent auf nun 58 Millionen Euro gesteigert werden.