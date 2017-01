100 Firmen aus China wünschen Trump alles Gute

Ungeachtet der Drohung von US-Präsident Donald Trump, chinesische Importe mit hohen Zöllen zu belegen, haben ihm 100 Firmen aus China ihre Glückwünsche zum chinesischen Neujahrsfest übermittelt. Die Unternehmen mieteten eine Reklamefläche am berühmten Times Square in New York, um dem neuen Präsidenten und den Amerikanern "viel Glück" und "gutes Gelingen" im Jahr des Hahnes zu wünschen, für das Wahrsager politische Spannungen vorhersagen.

Die Aktion erfolgt vor dem Hintergrund von Warnungen vor einem möglichen Handelskrieg zwischen den beiden größten Volkswirtschaften, falls Trump wie versprochen gegen China vorgeht. In seinem Buch "Great Again: Wie ich Amerika retten werde" bezeichnet er China als "unseren Feind": Die Chinesen vernichteten durch ihre Billiglöhne ganze US-Industrien, was Zehntausende Arbeitsplätze koste, spionierten Unternehmen aus, raubten Technologie und manipulierten ihre Währung, was US-Waren teurer mache, argumentiert Trump in dem Buch.

Hinter der roten Plakatwand mit weißen Schriftzeichen unweit vom Trump-Tower in New York steht die Medienplattform Huashangtaole, wie die Hongkonger Zeitungam Dienstag berichtete. Zu den Sponsoren zählten der staatliche Immobilienriese Greenland Group, der sich mehrheitlich an einem Milliarden-Projekt in Brooklyn beteilige, sowie die Molkerei Mengniu Dairy, der Haushaltsgeräte-Hersteller Galanz und der Klimaanlagen-Produzent AUX