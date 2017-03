5G soll Internet der Dinge antreiben

5G gehört die Zukunft - das ist auf dem Mobile World Congress in Barcelona keine Frage mehr. Gigantische Mengen an Daten sollen mit dem künftigen Funk-Standard ohne merkbare Verzögerung durch das Netz fließen und etwa das autonome Fahren sicher und ohne Staus garantieren. Umweltprobleme und die Verschwendung von Ressourcen sollen eingedämmt werden, so das Versprechen der Mobilfunkindustrie. Doch bei allen Visionen steckt die Entwicklung noch tief in den Kinderschuhen. Zuerst einmal stehen gigantische Investitionen an.

Allen voran die Telekom-Provider stehen vor großen Herausforderungen. Allein wird das Projekt kein Anbieter realisieren können, davon sind alle Beteiligten überzeugt. Ganz neue Partnerschaften sind gefragt. Auch heutige Konkurrenten müssten für den Aufbau des 5G-Netzes zusammenkommen und Partnerschaften bilden, betonte Murthy Renduchintala, Mobilexperte des Chipherstellers Intel in Barcelona. Und wenn es um das Netzwerk eines global agierenden Unternehmens oder um Verkehrsdaten für ein autonomes Fahrzeug geht, darf auch an Ländergrenzen nicht Schluss sein.

Bislang sind erst wenige Standards für das Netz der Zukunft geknüpft. Doch es gibt bereits zahlreiche Feldversuche. Im Jahr 2020 sollen dann die ersten Netze verfügbar sein, in denen Daten vom Kühlschrank über Streaming-Videos bis hin zu den autonom fahrenden Autos in atemberaubender Geschwindigkeit fließen sollen. 5G habe tausend Mal mehr Kapazität als heutige Hochleistungsnetze, sei hundert Mal schneller und ermögliche zehn Mal kürzere Verzögerungszeiten, pries Telekom-Chef Timotheus Höttges die Vorzüge in Barcelona.

"5G ist viel mehr als nur Geschwindigkeit", betonte zugleich Claudia Nemat aus dem Vorstand der Deutschen Telekom. "5G ist ein Zehnkampf, und den gewinnt man nicht allein im Sprint." Die Telekom wolle die anstehenden tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen, die dadurch entstehen, aktiv mitgestalten.

Viele Betreiber werden die nötigen Investitionen in den Aufbau von 5G im Rahmen bestehender Geschäftslogik jedoch nur schwer bewältigen können, schätzt Martin Reitenspieß von der Managementberatung Oliver Wyman. Dafür seien radikal neue Ansätze erforderlich. "Anders als vorherige Mobilfunkgenerationen ist 5G nicht nur eine technologische Weiterentwicklung", sagte Dieter Trimmel, Telekommunikationsexperte bei dem Unternehmen. 5G erfordere neue Geschäftsmodelle. "Auf diesen tiefgreifenden Wandel haben sich die Betreiber bislang zu wenig eingestellt."

Beim Aufbau von 5G geht es vor allem auch um die Virtualisierung bestehender Infrastruktur. Damit wird der Grundstein gelegt dafür, dass künftig jede Leitung individuell adressiert werden kann - je nachdem, welche Daten mit welcher Dringlichkeit unterwegs sind. Künftig solle sich kein Nutzer mehr darüber den Kopf zerbrechen müssen, in welchem Netz er sich gerade befindet. "Viele Bereiche des täglichen Lebens werden ihr maßgeschneidertes Netz bekommen: enorme Bandbreiten für die Unterhaltung, superschnelle Reaktionszeiten für Autos oder Roboter und die langlebige Schmalbandverbindung für den Parksensor oder die Straßenlaterne", erläuterte Höttges.

Erstmals können Telekom-Provider ihren Kunden damit individuell zugeschnittene Zugänge liefern. Dass es im künftigen Internet der Dinge Nutzungsbereiche geben wird, die auf eine latenzfreie und hundertprozentig verlässliche Datenübertragung angewiesen sein werden, steht außer Frage. Doch bedeutet das auch eine direkte oder indirekte Abkehr vom Grundsatz der Netzneutralität? Dieser besagt, dass alle Daten unabhängig von ihrer Herkunft beim Transport im Internet gleich behandelt werden müssen.

Bisher hätten die Netzanbieter es nicht geschafft, in angemessenem Maß am Erfolg von Diensteanbietern wie Google, Facebook oder Netflix zu partizipieren, heißt es bei Oliver Wyman. Dabei wäre das mobile Internet ohne die erheblichen Investitionen der Netzbetreiber in der heutigen Form gar nicht möglich. "Mit der Einführung von 5G ist es für die Netzbetreiber von essenzieller Bedeutung, Diensteanbieter an der finanziellen Last zu beteiligen", sagt Trimmel. Und die Kosten dürften erheblich sein. Weltweit dürften Investitionen von 200 Milliarden Euro anfallen, schätzt Stéphane Richard, Chef des französischen Telekom-Providers Orange. Höttges sprach gar von 500 Milliarden Euro. Die Internet-Unternehmen kontern allerdings, ihre Dienste seien es erst, die für Verbraucher die Daten-Tarife der Netzbetreiber überhaupt attraktiv machten.

In den USA stehen derweil die Zeichen auf eine Abkehr von der zuletzt strikten Umsetzzng der Netzneutralität. Der neue Chef der US-Telekomaufsicht FCC, Ajit Pai, bekräftigte in Barcelona, dass er die Gleichsetzung von Internet-Anbietern mit Versorgern wie Elektrizitäts- und Wasserwerken für einen Fehler halte, der die Investitionen in neue Netze bremst.