Profite trotz allem

Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die Bank mit Sitz auf dem Kirchberg 1,352 Milliarden Euro im normalen Bankbetrieb (-2%). Die Kosten lagen bei 664,7 Millionen Euro (-1%). Nach außerordentlichen Effekten, lag das Ergebnis unterm Strich bei 403,2 Millionen Euro (+13%).

Die Aktionäre dürfen sich über eine Dividendenausschüttung von mehr als 184 Millionen Euro freuen. Der Luxemburger Staat der rund ein Drittel der Aktien des Unternehmens besitzt erhält 65.592.526 Euro. Interessanter Fakt: stark zum Resultat beigetragen hat mit 111,3 Millionen Euro die Leasing-Tochter BNP Leasing Solutions.

Zum einen hat die Bank ihr Ergebnis unterm Strich um 13 Prozent steigern können. Andererseits navigiert die Bank immer noch in einem Niedrigzinsumfeld, muss mit strengeren Kapitalregeln leben als vor der Krise und muss sich gleichzeitig auf eine Kundschaft einstellen, die bereits im digitalen Zeitalter angekommen ist und das auch von ihrer Bank verlangt.

Was die Zukunft angeht, so sei nicht damit zu rechnen, dass die Zinsen in Bälde steigen würden. Außerdem kommt auf die Bankenwelt bald die Mifid-II-Direktive zu, die von den Banken mehr Transparenz in der Tarifstruktur verlangt.