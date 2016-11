Moscovici attestiert Griechenland Fortschritte

Gespräche darüber könnten beim nächsten Treffen der Euro-Finanzminister geführt werden, sagte Moscovici der griechischen Sonntagszeitung "Ethnos". Das Eurogruppen-Treffen ist für den 5. Dezember angesetzt. Vertreter des griechischen Finanzministeriums erklärten am Samstag, beide Seiten wollten sich in der kommenden Woche über noch offene Themen einigen.

Das derzeitige Hilfsprogramm für Griechenland läuft bis 2018. Bis dann hofft die Regierung in Athen auf Schuldenerleichterungen. Damit könnten ihre Anleihen in das Ankaufprogramm der EZB aufgenommen werden. Dies wäre die Basis für eine Rückkehr an den Kapitalmarkt. Voraussetzung für die Hilfen der Euro-Partner ist, dass vereinbarte Haushalts- und Reformziele erreicht werden.