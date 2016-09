Arbeitslosenquote im Euroraum bei 10,1 Prozent

Im August des vergangenen Jahres lag die Quote noch 0,6 Prozentpunkte höher, wie die europäische Statistikbehörde Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte.

Zwar ist der aktuelle Wert im Vergleich etwa zu Deutschland (4,2 Prozent) hoch, allerdings weiterhin auf dem niedrigsten Niveau seit Juli 2011. In Luxembnurg hatte die Arbeitslosenquote im August bei 6,4 Prozent gelegen.

Im EU-weiten Durchschnitt sieht die Lage besser aus als in der Eurozone: Die Arbeitslosenquote lag im August bei 8,6 Prozent und blieb damit seit Mai unverändert. Das entsprach knapp 21 Millionen Arbeitslosen in den 28 Mitgliedsstaaten. Die niedrigsten Quoten verzeichneten Tschechien (3,9 Prozent) und Deutschland. Mit Abstand am höchsten lagen sie in Griechenland (23,4 Prozent nach jüngsten Zahlen vom Juni) und Spanien (19,5 Prozent), gefolgt von Kroatien (12,9 Prozent).