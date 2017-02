Jobs.lu feiert Geburtstag

Am Donnerstagabend feierte das Unternehmen Jobs.lu im Cercle Cité seinen zehnten Geburtstag.

Mehr als 500 Gäste waren gekommen um sich die Reden der Gastredner Isabelle Schlesser (Direktorin der ADEM), Nicolas Schmit (Minister für Arbeit), Frédéric Haupert (Direktor von Care Luxembourg), sowie von Sebastian Dettmers (Managing Direktor von StepStone Continental Europe), anzuhören.

Im Januar 2007 war das Unternehmen jobs.lu mit seiner gleichnamigen Webseite (als Teil der irischen Saongroup) in Luxemburg an den Markt gegangen. Im November 2013 dann wurde Saongroup von Stepstone übernommen. Seit Januar 2014 ist jobs.lu ebenfalls Teil des länderübergreifenden Job-Anzeigen-Netzwerkes „The Network.“

Jobs.lu zählt zehn Mitarbeiter und ist mittlerweile in Bartringen beheimatet. Bis 2014 war der Sitz des Unternehmens in Esch/Alzette. Im Schnitt sind permanent auf der Webseite www.jobs.lu 1.500 Anzeigen und rund 17.000 aktive Lebensläufe - online.

Seit der Gründung wurden bereits zwei Millionen Bewerbungen bearbeitet. „Allein im Jahr 2016 waren es 450.000 Bewerbungen“, so die Gesellschaft. Im Schnitt verbuche man 34 Bewerbungen pro Anzeige. Die Rolle, die Jobs.lu für die Luxemburger Volkswirtschaft spielt sei also konstant am wachsen, so die Gesellschaft.