Neuer Finanzchef bei der CFL

Wie das Unternehmen heute mitgeteilt hat, wurde Alain Blau einstimmig vom Verwaltungsrat ernannt. Blau wird seinen neuen Posten am 1. März 2017 antreten und damit Gilbert Schock ablösen.

Blau hat Wirtschaft an der Universität Louis Pasteur in Straßburg studiert und ist beglaubigter Buchhalter in Luxemburg. Derzeit ist Blau der Finanzchef der CFL-Frachtsparte. Seinen beruflichen Werdegang begann der 42jährige als Buchprüfer bei KPMG und hatte danach verschiedene Posten beim Stahlkocher ArcelorMittal inne.