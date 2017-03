US-Versicherer AIG kommt nach Luxemburg

Die Pläne sollen bei grünem Licht der Aufsicht Anfang 2019 abgeschlossen sein, wie der Versicherer am Mittwoch mitteilte. "Mit diesem entscheidenden Schritt wird sichergestellt, dass sich die AIG positioniert - welche Form der Brexit auch immer annehmen sollte", sagte der Europa-Chef des Konzerns, Anthony Baldwin. AIG werde seine europäische Zentrale in London beibehalten, fügte der Versicherer hinzu. 2019 soll sich Großbritannien nach dem Willen von Premierministerin Theresa May endgültig aus der EU verabschieden. Sie will einen harten Schnitt. Das Land soll demnach aus dem Binnenmarkt und der Zollunion austreten und stattdessen ein neues Freihandelsabkommen mit der EU vereinbaren.