Jede Woche sein "Triple A" ...

DBRS hatte Luxemburg im Dezember 2016 erstmals bewertet , und nun in seiner zweiten Analyse die Premieren-Bewertung bestätigt.Die vom Ministerium weitergereichten Details der Analyse sind weitgehend die gleichen wie in der S&P-Analyse der Vorwoche. Sowohl was positive Aspekte angeht, als auch die möglichen Risiken. DBRS stuft dagegen das Potenzial der "Brexit"-Auswirkungen für Luxemburg als durchaus positiv ein, wegen möglicher Verlagerungen von Firmenaktivitäten aus Großbritannien nach Luxemburg.

Die Risiken werden von DBRS als beherrschbar eingestuft. Die Ratingagentur nennnt deren drei – die begrenzte Diversifizierung der Wirtschaft, die mögliche Verwundbarkeit durch "chocs économiques extérieurs", die Unsicherheiten bedingt durch die Entwicklung der internationalen Steuerlandschaft – sowie eine Herausforderung: Kosten der Bevölkerungsalterung.

Zum Abschluss der Pressemitteilung wird Finanzminister Pierre Gramegna ebenfalls ähnlich wie in der Vorwoche zitiert. Zusätzlich unterstreicht er: "Ich freue mich ebenfalls über die Adem-Mitteilung dieser Woche, dass die Arbeistlosenquote so niedrig ist wie seit August 2012 nicht mehr. Aber auch diese gute Nachricht bedeutet nicht, dass wir in unseren Anstrengungen nachlassen dürfen."