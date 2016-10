Vorbild Luxemburg

Wenn man nur die Größe der Bevölkerung in Betracht zieht, ist Luxemburg mit seinen 576.000 Einwohner der kleinste Partner in einer 8,84 Millionen Personen umfassenden Großregion. Nur sieben Prozent der Menschen, die in und um Luxemburg leben sind Einwohner des Großherzogtums. Luxemburg war in der Vergangenheit vor allem bekannt für seine Steuergesetzgebung, das zu Diskussionen über das Image Luxemburgs geführt hat. Aus diesem Grund wollten die Steuerberater von Atoz wissen ob dieses Image noch immer aktuell sei und startete eine Umfrage bei den Einwohnern der Großregion. Luxemburger wurden nicht befragt.

So lautete dann auch eine Frage, ob das Bild von Luxemburg als Steuerparadies, stimmen würde und ob dies der einzige Trumpf des kleinen Landes sei. Auch wenn sich in den vergangenen Jahren sehr viel in diesem Bereich getan hat, haftet noch immer bei einer Minderheit der Befragten das Bild vom Steuerparadies in den Köpfen. Vor allem bei den Deutschen ist dies noch relativ präsent. 27 Prozent der Befragten aus Deutschland gaben bei der Befragung an, dass der einzige Trumpf Luxemburgs Steuervorteile seien. Das sind nur fünf Prozent weniger als der Bevölkerungsanteil, der glaubt, dass es noch andere Vorteile gäbe. Die Mehrheit (49%) der Deutschen gab an, dass ein vorteilhaftes Steuersystem eine intelligente und legitime Herangehensweise sei um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Franzosen und Belgier scheinen das kleine Luxemburg besser zu kennen. Bei den beiden anderen Nachbarn herrscht die Meinung vor, dass Luxemburg viel mehr zu bieten hat, als nur niedrige Steuersätze. Die vermeintlichen niedrigen Steuersätze für Haushalte sind dann auch für alle Nachbarn der Punkt, den die Heimatländer der Befragten übernehmen sollten. 75 Prozent der befragten Franzosen wollen, dass sich ihre Nation an der Besteuerung für Haushalte und Bürger inspirieren sollte. Weitere nachahmenswerte luxemburgische Werte sind die Besteuerung der Unternehmen, und die Finanz-Kompetenz der öffentlichen Institutionen.

Die Nachbarländer können sich also in einer ganzen Reihe von Punkten Luxemburg als Vorbild nehmen. Die Frage wurde auch in die andere Richtung gestellt. "Was kann Luxemburg von meinem Land lernen?" Die Antwort ist klar Bei den Deutschen, Belgiern und Franzosen lautete die häufigste Antwort: "Überhaupt nichts".

Unsere Nachbarn, von denen viele jeden Tag nach Luxemburg fahren um hier zu arbeiten, finden zu 82 Prozent, dass die Lebensqualität in Luxemburg sehr hoch sei, nur drei Prozent glauben das nicht. 64 Prozent zeigen sich beeindruckt von der Qualität des großherzoglichen Straßen- und Schienennetzes. Auch die Verwaltung finden 84 Prozent der Befragten top. 76 Prozent finden, dass Luxemburg eine gesunde öffentliche Haushaltsführung habe. "Luxemburg ist ein Wirtschatsmotor von dem die ganze Großregion profitieren kann." Dieser Aussage pflichten 65 Prozent der Befragten bei. Die Mühen der Regierung die Forschung und Innovation zu fördern, scheint noch nicht bei allen Nachbarn angekommen zu sein. Mit 49 Prozent erhielt diese These am wenigsten Zuspruch. Der Aussage, dass Luxemburg neue Chancen immer sehr früh für sich entdeckt, pflichten 57 Prozent bei.

Der Grund für diese Qualitäten Luxemburgs sehen die Befragten in der Politik. 70 Prozent finden, dass die Regierung pragmatischer vorgehe als die Regierungen in den Nachbarländern und sich weniger in "unendlichen politischen Debatten" verliert. Auch scheint Luxemburg besser die Interessen der Bevölkerung und der Wirtschaft unter einen Hut zu kriegen, auch hier gab es 70 Prozent Zuspruch. Die Analysten von Atoz sind zur Schlussfolgerung gekommen, das das Bild Luxemburgs im angrenzenden Ausland durchwegs positiv sei, sogar sehr positiv, im Vergleich mit den eigenen Ländern. Keith O’Donnell, Managing Partner von „Atoz Tax Advisers Luxembourg“, glaubt, dass die Resultate zeigen, dass Luxemburg als eine Art Modell mit Nachahmungspotential für die gesamte Großregion empfunden wird.