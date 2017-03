Luxemburger Tag in Cannes

„Es ist bereits das zwölfte Mal, dass Luxemburg an MIPIM teilnimmt“, so Carlo Thelen, Generaldirektor der Luxemburger Handelskammer, gegenüber dem Tageblatt. Speziell für ein Seminar am „Luxemburger Tag“ waren gestern die beiden Minister Étienne Schneider und François Bausch nach Cannes gereist. Mit dabei waren auch Carlo Thelen und Lydie Polfer, die Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg.

„Ein Großteil der Immobilieninvestitionen in Luxemburg wird von Ausländern gestemmt“, erklärte Wirtschaftsminister Etienne Schneider gestern im Pavillon der Luxemburger Handelskammer auf der Messe. Dies zeige, dass die internationale Geschäftswelt die wirtschaftliche und politische Stabilität in Luxemburg zu schätzen wissen. François Bausch stellte derweil technische Details des Tram-Projekts in Luxemburg-Stadt vor.

MIPIM (Marché International des Professionnels de l’immobilier) ist eine Messe die jedes Jahr in Cannes stattfindet. Dieses Jahr zählt sie 23.000 Teilnehmer, darunter 5.300 Investoren, die sich über die hier vorgestellten Immobilien- und Städtebauprojekte schlau machen. Insgesamt 16 Aussteller aus Luxemburg haben den Weg nach Cannes gefunden. „Und es ist von allem (Banken, Architekten, Immobilienentwickler, usw) etwas dabei“, so Thelen.

Luxemburg schaffe es auf der Messe ein gutes Bild von sich selber als „diversifizierte Wirtschaft“ zu geben. Auch Wirtschaftsminister Etienne Schneider habe unterstrichen, dass die „gesamte Bandbreite der Luxemburger Wirtschaft“ vertreten sei. Zudem habe er hervorgehoben, dass die industrielle Revolution in Luxemburg nicht vor dem Bausektor Halt mache. Das Land setze auf „smart buildings.“

Für Carlo Thelen ist die Messe bereits heute, noch ehe sie vorüber ist, ein Erfolg. „Es war die beste bisher“, unterstreicht er. Luxemburg habe viele Projekte in der Pipeline und MIPIM sei ein idealer Ort um neue Kontakte zu knüpfen. Gleichzeitig sei das Umfeld gut - zum ersten Mal seit der Finanzkrise stehe ganz Europa vor positiven Perspektiven. Das Interesse an den Luxemburger Projekten sei groß.

Die Stimmung sei so gut, dass sich bereits Teilnehmer für MIPIM 2018 interessieren, so Thelen weiter. Er erwartet, dass das das Luxemburger Pavillion nächstes Jahr vergrößert werden muss. Dieses Jahr war das 12. Mal, dass Luxemburg auf der Messe vertreten war.