WebTaxi soll Luxemburg erobern

Wer hat sich nicht schon über die Taxis in Luxemburg beschwert? Sie sind meistens überteuert und bringen einen nur bedingt mit Zeiten ans Ziel. Genau das soll ein Ende haben. Am Montag kündigten die beiden Unternehmen Emile Weber und Benelux Taxis die neuen WebTaxis an.

Sie gingen eigentlich schon vor fünf Jahren an den Start und haben laut den betreibenden Unternehmen einen großen Erfolg. Seitdem sieht man, vor allem in der Hauptstadt, immer wieder orangefarbene Hybridautos über die Kreuzungen düsen. Ebendiese sollen nun alles aufwirbeln.

Die erste Baustelle wird der Preis sein. Da er ja nach Verkehrslage berechnet wird, soll man künftig nach einer durchzechten Nacht ganz gemütlich und billig nach Hause fahren können. Das Prinzip ist einfach: Je weniger Verkehr, desto billiger die Fahrt. Wie bisher wird beim WebTaxi der feste Preis schon vor der Abfahrt mitgeteilt. Überraschungen sind also ausgeschlossen.

Die zweite Neuerung ist eine direkte Kampfansage an den Fahrdienst Uber. Durch eine App soll das nächste Taxi in Sekunden gefunden werden, damit ja keine Zeit verloren geht. Die App Uber, durch die jeder mit seinem privaten Auto gegen eine kleine Gebühr Leute mitnehmen kann, hatte in ausländischen Großstädten für viel Empörung bei den Taxifahrern gesorgt. Sie können mit den Preisen nicht mithalten.

Ob WebTaxi es nun schaffen wird die Menschen wieder zu bewegen regelmäßig ein Taxi zu nehmen, wird sich in ein paar Jahren zeigen. Die Vorraussetzungen scheinen gut zu sein. Die Taxifahrer in Luxemburg hatten bisher auch das Glück, dass Uber in Luxemburg kein so großer Erfolg war, als in anderen Ländern. Sogar Minister François Bausch interessiert sich für das Projekt und war bei der Vorstellung am Montagmorgen anwesend.