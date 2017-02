König Philippe weiht Stahlanlage ein

Die neue Anlage beschicht Stahl mit einer neuen innovativen Technologie namens "Jet Vapor Deposition". Die Maschine wurde offiziell vom belgischen König Philippe eingeweiht.

Die neuerliche Innovation in der Beschichtungstechnologie reiht sich ein in eine lange wallonische Tradition. Bereits 1881 wurde in der Wallonie - in Flémalle - die Weltweiht erste Feuerverzinkungsanlage gebaut. Der weltweit erste elektrolytische verzinkte Stahl wurde 1954 in Marchin hergestellt.

Die neue Anlage bedampft den Stahl mit Hoher Geschwindigkeit in einer Vakuumkammer mit Zink. Mit der Zinkbeschichtung wird der Stahl gegen Rost geschützt. Angaben von ArcelorMittal zufolge senkt das neue Verfahren den ökologischen Fussabdruck des Stahls von der Produktion bis zur Verschrottung.

Der Investitionswert der neuen Anlage beträgt 63 Millionen Euro. Sie ist Teil eines Investitionsprogrammes von insgesammt 138 Millionen Euro das zu einem Industrieplan gehört der 2014 zwischen ArcelorMittal, der wallonischen Regierung, der Société de Gestion et de Participations (einem Finanzvehikel der Wallonie) und den Sozialpartnern beschlossen wurde. Die neue Anlage wurde finanziert über eine Joint Venture zwischen Sogepa und ArcelorMittal.