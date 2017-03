Doch nicht Luxemburg

In den vergangenen Wochen hatten viele Medien berichtet, Luxemburg gelte als Favorit für den Post-Brexit-Standort der britischen Versicherungsgruppe. Dublin war bereits ausgeschlossen, anderen Bewerber wie Frankfurt, Malta und Paris wurden bereits früher fallen gelassen. Zwei Standorte hatten es bis in die Endauswahl geschafft: Luxemburg und Brüssel.

Mehr als 100 Arbeitsplätze könnten von London nach Luxemburg verlegt werden, so die Hoffnung. Der 328 Jahre alte Versicherungskonzern erwirtschaftet elf Prozent seines Umsatzes in Kontinental-Europa. Die Geschäftsführer des Konzerns hatten in der Vergangenheit bereits mehrmals vor einem Verlust des Zugangs zum europäischen Binnenmarkt gewarnt.

Doch am Mittwoch wurden die Hoffnungen Luxemburgs enttäuscht. Der Versicherungskonzern hat sich für Brüssel entschieden, wie die belgische Tageszeitung, unter Berufung auf das Magazin, verkündete. Mehr über die Hintergründe soll der Konzern am morgigen Donnerstag mitteilen.

In Brüssel jedenfalls freut man sich. Der Finanzplatz Brüssel kann wachsen. Laut der Finanzplatz-Hitliste (GFCI) der Denkfabrik Z/yen ist Brüssel derzeit der 55. wichtigste Finanzplatz der Welt. Das ist eine deutliche Verbesserung zum letzten Ranking, als Brüssel nur den 62. Platz erreichte.

Luxemburg hingegen schneidet traditionell in dieser Hitliste deutlich besser ab als Brüssel. Luxemburg steht auf dem 18. Platz weltweit. Das ist jedoch ein Rückgang um sechs Plätze verglichen mit der letzten Ausgabe des Rankings.