Die Ratingagentur Standard and Poor’s hat Luxemburg eine Triple A Wertung verliehen. Damit schließt sie sich anderen Agenturen wie DBRS, Moody’s und Fitch an. S&P lobt in ihrer Analyse das robuste wirtschaftliche Wachstum des Landes, den transparenten institutionellen Kader und die vorsichtige Budgetpolitik. S&P rechnet in den kommenden Jahren mit einem stabilen Wachstum.