Ernster ist Spitzenreiter unter den Marken in Luxemburg, die sich durch herausragende Kundenerlebnisse auszeichnen. Das berichtet die Beratungsfirma KPMG.

Wie KPMG in einer Pressemitteilung schreibt, hat die Gesellschaft über 1.000 Kunden befragt und 80 Marken in zehn Sektoren abgedeckt. Die Analyse wurde in Zusammenarbeit mit dem Customer Experience Excellence Center von KPMG Nunwood erstellt. Ernster stand demnach an der Spitze aller Marken, während LuxairTours und LaLux dicht auf den Plätzen zwei und drei folgten, so KPMG.

In Bezug auf die Branchenperformance stellte KPMG fest, dass die Bedürfnisse und Erwartungen der luxemburgischen Kunden am besten von Marken innerhalb des Finanzdienstleistungssektors, wie Banken und Versicherungen, erfüllt werden. Mit einer durchschnittlichen Punktzahl von 7,14 (von maximal 10) ist dieser Sektor führend im Bereich der Kundenerfahrungen und übertrifft den nationalen Durchschnitt um 6 Prozent.

Im weltweiten Vergleich hinke Luxemburg herausragenden Marken aus den USA und Großbritannien hinterher, so KPMG, erziele jedoch im weltweiten Durchschnitt eine respektable Gesamtpunktzahl.