Am Dienstag hat die zweitägige Konferenz “ICT Spring” ihre Tore auf Kirchberg geöffnet. Es ist bereits die neunte Ausgabe der Veranstaltung, die vor allem den Luxemburger IT-Sektor in den Vordergrund stellt. Und in den Jahren hat sich die “ICT Spring” zu einem großen Happening gemausert: Fast 5.000 Teilnehmer aus aller Welt kommen für die zwei Tage ins Land.

Der Andrang auf der “ICT Spring” war derart groß, dass noch eine halbe Stunde nach ihrem Beginn immer noch eine Menschenschlange von mehr als 100 Metern auf Einlass wartete. Das kommt bei Wirtschaftskonferenzen eher selten vor.

Doch auch das Event an sich ist eher ungewöhnlich aufgebaut. Bei ihrer ...