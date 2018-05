Patrick Kelly, Portfolio Manager und Head of Capital Appreciation der amerikanischen Vermögensverwaltungs- gesellschaft Alger, war in Luxemburg und hat mit dem Tageblatt über Tech-Aktien gesprochen.

Tageblatt: Herr Kelly, der Fonds, den Sie managen, enthält laut Fact Sheet fünf Prozent Facebook-Aktien. Glauben Sie an die Zukunft des Unternehmens?

Patrick Kelly: Eigentlich sind es etwas weniger als vier Prozent, wir hatten einen Teil schon vor dem rezenten Kursverfall abgestoßen. Wir wollten so das Risiko von möglichen regulatorischen Fragen verringern. Wir sahen natürlich nicht voraus, was mit Cambridge Anaylitca passieren würde. Das schuf einen negativen Nachrichtenzyklus, der, so glauben wir, den Gewinn und die Wachstumsraten in Zukunft etwas reduzieren wird.

Ich glaube aber auch, dass Facebook proaktive Schritte unternehmen wird, damit die Leute wissen, was mit ...