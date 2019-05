Auf zwei große Geschäftsbereiche legt die Deutsche Bank Luxembourg ihren Fokus. Dazu wurden 2018 Tochterfirmen abgestoßen und andere Tätigkeiten ausgebaut.

Die Deutsche Bank Luxembourg (DBL) zählt zu den Großen am Finanzplatz Luxemburg. Sie betreibt zwar keine Schalterbanken, zählt aber über 300 Mitarbeiter, die eine Bilanzsumme von 31 Milliarden Euro verwalten. Nächstes Jahr feiert die Bank ihren 50. Geburtstag in Luxemburg.

Auch der Jahresgewinn kann sich sehen lassen. „Es war ein sehr profitables Jahr“, sagte Frank Krings, Vorstandsvorsitzender der DBL, gestern vor Journalisten. Unter dem Strich hat die DBL letztes Jahr 133 Millionen Euro verdient. Im Vorjahr 2017 war es zwar deutlich mehr, was jedoch auch Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen an einer größeren Gesellschaft geschuldet sein dürfte.

621 Millionen ausgeschüttet

„Unser Mutterhaus ist sehr zufrieden mit uns“, so Krings weiter. Dafür mag es auch einen guten Grund geben. Am Beginn dieses Jahres erhielt die Deutsche Bank eine Überweisung in Höhe von satten 621 Millionen Euro aus Luxemburg. Angesammelte Gewinne aus den Vorjahren aus dem Großherzogtum wurden dann an das Mutterhaus ausgeschüttet.

Gleichzeitig hat die Bank auch ihre Bilanzsumme (um fast acht Milliarden Euro) auf 31 Milliarden Euro schrumpfen lassen. Im Jahr 2016 waren es noch 52 Milliarden. Das sei jedoch beabsichtigt, erklärt die Bank. Man habe vor allem das Interbankengeschäft (hohe Volumen, aber niedrige Margen) zurückgefahren. Auch die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank spielt eine Rolle bei der Reduzierung. „Früher mussten wir täglich elf Milliarden Euro bei der BCL hinterlegen“, so Krings. „Heute sind es nur noch sechs Milliarden pro Tag.“ Und da die Banken Strafzinsen auf diesen Geldern zahlen muss, wird es teuer. 2017 hatten sie die DBL satte 28 Millionen Euro gekostet. „Und wir glauben nicht, dass sich die Zinslage bald ändern wird.“

Weniger Mitarbeiter

Leicht geschrumpft ist letztes Jahr auch die Zahl der Mitarbeiter. Das liegt am Verkauf von drei „Randgeschäftsaktivitäten“ (mit rund 30 Mitarbeitern) im Laufe des abgelaufenen Jahres. Man sei nun „mehr kompakt“ aufgestellt, so Frank Krings. Das ermögliche es, fokussierter zu arbeiten. „Wir haben nun die Beweglichkeit zurück, die wir wollten.“

In seinem Fokus hat die DBL nun zwei Bereiche: die grenzüberschreitende Finanzierung von Unternehmen und die Vermögensverwaltung für Wohlhabende. Beide Bereiche sollen weiter ausgebaut werden. Im Geschäft mit den Unternehmensfinanzierungen (Luxemburg ist Kompetenzzentrum der Gruppe für Konsortialkredite) will die Bank organisch wachsen.

Im Bereich der Vermögensverwaltung habe man letztes Jahr „erstmals seit Jahren auch wieder zugekauft“, so Krings. In einer konzerninternen Transaktion wurden Kunden aus Österreich übernommen. Hintergrund ist eine 30 Millionen Euro teure IT-Plattform, die vor zwei Jahren aufgebaut wurde. Sie helfe, um Luxemburg als zentrales EU-Kompetenzzentrum der Bank-Gruppe im Bereich Vermögensverwaltung zu positionieren. Kunden aus weiteren europäischen Ländern könnten demnach in Zukunft noch hinzukommen.

Die gesamte Deutsche-Bank-Gruppe (DBL und DWS, Postbank, BHW) beschäftigt über 500 Mitarbeiter am Standort Luxemburg.