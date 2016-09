Siebte Bank aus China

Die Shanghai Pudong Development Bank wird eine Niederlassung in Luxemburg bekommen. Dies meldete die Bank, die Nachrichtenagentur Reuters und andere Medien.

Es wird nicht die erste Bank aus China sein, die eine Niederlassung im Großherzogtum haben wird. Schon sechs andere Finanzinstitute aus China haben Luxemburg als Europasitz auserkoren. Die Shanghai Pudong Development Bank hat ihren Firmensitz in Shanghai. Das Unternehmen wurde am 9. Januar 1993 gegründet. Die Bank bietet Finanzdienstleistungen verschiedener Art für seine Kunden an.