MS Mode: Luxemburg nicht betroffen?

Rückläufige Verkaufszahlen in den wichtigsten Märkten und hohe Schulden haben das, auf große Größen spezialisierte Unternehmen, in die Insolvenz getrieben. Nun strebt MS Mode eine Restrukturierung an. Am 8. September gaben die niederländischen Sachverwalter bekannt, dass das Modeunternehmen einen Neustart versucht. Mehrere potenzielle Übernahmepartner interessierten sich für das Unternehmen. Den Zuschlag erhielten der aktuelle Inhaber, Coolinvestments, und der Geschäftsführer Roland Kahn, die sich mit GA Europe einigen konnten.

Die Great American Group ist ein Spezialist für Unternehmens-Restrukturierungen und hilft dem Führungsteam das Modelabel wieder auf die Beine zu stellen. Das auf Übergrößen spezialisierte Unternehmen MS Mode verfügt über 430 Läden in den Niederlanden, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Deutschland und Spanien. Laut niederländischer Presse könnten die Läden, noch im Herbst, mit dem Abverkauf der Lagerbestände beginnen. Wie es danach weitergeht steht noch in den Sternen.

"Am 8. September berichteten die Insolvenzverwalter, dass MS Mode einen Neustart in den Niederlanden und einigen anderen Ländern versuchen wird. GA Europe ist im Begriff einen Plan auszuarbeiten in dem sichergestellt werden muss, dass nur die Teile übernommen werden, die auf der finanziellen und operationellen Ebene gesund sind", so die Pressemitteilung.

Aus der Meldung geht auch hervor, dass das Unternehmen die Aktivitäten in Belgien nicht dazu zählt. Die 46 Läden in Belgien werden also nicht übernommen und müssen schließen werden. Auch in Luxemburg unterhält das Unternehmen fünf Geschäfte. Die Internetpräsenz von MS Mode Luxemburg ist "wegen unvorhersehbaren Umständen aktuell nicht zu erreichen". Auf Nachfrage jedoch sagte das Unternehmen, dass die Schließung nur die Geschäfte in Belgien und nicht diejenige in Luxemburg beträfe.