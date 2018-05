Seit diesem Jahr ist die zweite „Payment Services Directive“ (PSD2) in Kraft. Die EU will den Zahlungsverkehrsmarkt liberalisieren, auch für Nicht-Banken soll es nun weniger Marktzutritt-Barrieren geben. So soll der Konsument eine größere Auswahl an Bezahlsystemen haben. Zusätzlich wurden die Verbraucherrechte gestärkt.

Mit der Gründung des Online-Bezahldienstes PayPal im Jahr 1998 begann eine neue Entwicklung. Wenn ein Kunde bei einem Händler mit ...