Apple will in den nächsten fünf Jahren 350 Milliarden Dollar in den USA investieren und 20.000 Stellen schaffen. Möglich wird das auch durch die erleichterte Rückführung von Gewinnen dank der Trump-Steuerreform.

Von unserem Korrespondenten John Dyer*

