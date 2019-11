Der 20-jährige Matthieu Osch startete bereits bei Olympischen Spielen, doch „nur“ dabei sein reicht ihm nicht. Im alpinen Skizirkus will der Luxemburger sich Saison um Saison weiter vorarbeiten. Die erweiterte Weltspitze ist das große Ziel, wie er im Interview verrät.

Von unserem Korrespondenten Chrëscht Beneké

Tageblatt: Ostern war mit ein paar von Ihren besten Resultaten die Saison vorbei. Was ist seither passiert?

Matthieu Osch: Sofort nach der Saison war ich mit einer Gruppe um meinen Vater und Marc Bock zehn Tage zum Freeriden und Skitourengehen auf Island. Es ist unglaublich schön, auf den Fjorden Ski zu fahren und dabei auf das Meer zu blicken. Es war eine gute Abwechslung. Danach hatte ich ein, zwei Wochen Pause, in denen ich auch von Saalfelden nach Innsbruck umgezogen bin. Im Sommer konnte ich mein physisches Training innerhalb des neuen LIHPS in Luxemburg absolvieren und mich ansonsten auf mein Fernstudium an der Uni konzentrieren. Dabei standen im Juni und Juli je dreitägige Lehrgänge in der Skihalle und im August vier Tage auf dem Stelvio-Gletscher an. Seit 20. September ist bereits wieder Gletschertraining auf dem Pitztaler angesagt. Mitte Oktober kam dann der erste Schnee und in den letzten Wochen war es so viel, dass es schwer wurde, den zu weichen Neuschnee wegzudrücken, um unsere Trainingsstrecken vorzubereiten.

Wie steht es zum Saisonstart denn mit der Form?

Die Form ist noch nicht da, wo ich sie haben will. Aber die Leistungskurve zeigt so langsam bergauf. Es gab auch viele Umstellungen: ein neues Umfeld, eine neue Gruppe und neues Material.

Der Reihe nach: Sie trainieren nicht mehr mit Ihrem ehemaligen Skigymnasium?

Nein, ich habe jetzt einen neuen Trainer, Dietmar Thöni, mit einer internationalen Gruppe auf gutem Niveau, einem Slowaken, Tschechen, auch Österreicher. Es war interessant, sich diesen anzuschließen, und ich habe bereits im April ein paar Tage mit ihnen mittrainiert.

Und was hat sich beim Material geändert?

Über den Trainer hatte ich die Möglichkeit, die neuen Blizzard-Skier zu testen, und habe dann gewechselt. Das läuft ziemlich gut, ich bin ganz zufrieden. Bei den Schuhen fahre ich jetzt Tecnica, die Schuhe sind fast das Schwierigste bei der Umstellung.

Hat sich bei Ihrem Rennkalender und der Saisonplanung auch was geändert?

Ich weiß noch nicht, wann ich das erste Rennen fahre, das werde ich recht spontan entscheiden. Ich muss mich bereit fühlen. Letztes Jahr fuhr ich viel zu viele Rennen, immer mit dem Gedanken, so viele FIS-Punkte wie möglich zu holen. Dieses Jahr will ich mich bei den einzelnen Rennen viel stärker auf den jeweiligen Wettbewerb fokussieren. Mit den neuen Regeln darf ich derzeit ja auch nicht mehr im Weltcup starten, da man dafür unter den 150 Besten stehen muss. Im Slalom liege ich aktuell um 700, aber das Feld ist enorm eng, das kann sehr schnell gehen. Mit gerade mal zehn Punkten mehr kann ich einen Sprung von rund 350 Plätzen machen.

Was sind Ihre Ziele für diese Saison?

Die Anzahl der Punkte, die ich erreichen will, beschäftigt mich schon. Es ist aber eine Saison ohne ganz großes Event wie die Olympischen Spiele oder eine WM. Ob ich bei der Junioren-WM Anfang März im norwegischen Marvik starte, weiß ich auch noch nicht. Ich will mein Bestes geben und schauen, was dabei rauskommt. Dabei habe ich aber nicht den Stress wie zum Beispiel die österreichischen Kollegen, die bestimmte Punkte brauchen, um in den Kader zu kommen.

Letztes Jahr sagten Sie, diese Saison 2019/20 würde entscheidend sein, weil Sie dann sehen, ob Sie es tatsächlich in die erweiterte Weltspitze schaffen können. Fällt also dieses Jahr die Entscheidung über Ihre Zukunft?

Ich will gerne weiterfahren. Es kann zwar immer mal eine schwere Verletzung kommen. Aber egal, wie es läuft: Nach dieser Saison aufzuhören, wäre einfach zu dumm. Dafür habe ich in all den Jahren zu viel in meinen Sport investiert. Ich würde alles aufgeben, was ich in meinem Leben bisher geleistet habe.