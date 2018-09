Am Mittwochabend stand das Centre Atert in Bartringen wieder voll im Zeichen der “KBL European Private Bankers Tennis Classics”. Bei diesem traditionellen Event gaben sich in diesem Jahr die Tennis-Legenden Mats Wilander, Mark Philippoussis, Mansour Bahrami und Fabrice Santoro die Ehre. Wie immer standen Show und Spaß bei den Stars und beim Publikum im Mittelpunkt.

