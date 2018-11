Randsportarten haben allgemein einen schweren Stand. Die luxemburgischen Bogenschützen machten in den letzten Wochen jedoch gleich mehrmals positive Schlagzeilen. Erfolge, die ohne die Initiative und das Innovationsdenken der Sportler selbst wohl nie möglich gewesen wären.

In den letzten Monaten schwammen die luxemburgischen Bogenschützen auf einer Erfolgswelle. Eine Bronzemedaille bei der EM sowie ein Weltmeistertitel bei den Junioren bildeten den Höhepunkt eines erfolgreichen Spätsommers. Zum Abschluss des Jahres findet ab morgen nun ein international hochklassiges Hallenturnier in Strassen statt. Bogenschießen auf einem solch hohen Niveau gab es in Luxemburg bisher noch nicht zu sehen und ist vor allem den Bemühungen der luxemburgischen Top-Schü...