Ein Platz unter den Top sechs zur Hälfte der Qualifikation, das war in den letzten fünf Spielzeiten fast immer die halbe Miete. Nur in der Saison 2016/17 änderte sich die Zusammensetzung der Titelgruppe noch in der Rückrunde, als Esch und die Sparta die Plätze tauschten. In dieser Saison könnte sich dies gänzlich ändern. Das Tageblatt nimmt die zehn Vereine zur Halbzeit der Qualifikation unter die Lupe.

1. Basket Esch (8 Spiele – 16 Punkte): Obwohl Esch eine Partie weniger bestritten hat, führt der Klub aus der Minettemetropole die Total League souverän an. Das beste Kollektiv der Liga weist auch die beste Offensive (im Schnitt 91,9 Punkte) auf. Mit der Verpflichtung von US-Spieler Miles Jackson-Cartwright – mit einem Schnitt von 7,3 Assists pro Spiel zurzeit der beste Passgeber der Liga – sind die Spieler von Trainer Lautié in dieser Saison noch unberechenbarer geworden. Jeder trägt zur Erfolgsserie des einzigen noch ungeschlagenen Teams bei. Mit US-Spieler Clancy Rugg besitzt Esch laut Statistiken zudem den wertvollsten Spieler der Liga. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Escher die Teilnahme an der Titelgruppe rechnerisch perfekt machen.

2. Etzella Ettelbrück (9 Spiele – 15 Punkte): Der amtierende Meister ist mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet. Seither gab es jedoch nur noch eine Pleite beim Nachbarn Fels, die allerdings ziemlich heftig ausfiel (89:103). Die Dominanz der vergangenen Saison strahlen die Nordisten nicht mehr aus, doch gab es zu Anfang der Saison etliche Probleme bei der Suche nach dem zweiten Profi, US-Spieler Banks ist erst seit dem fünften Spieltag bei der Mannschaft. Das Team ist noch immer dabei, sich zu finden, dennoch ist allein durch die Qualität der luxemburgischen Spieler um Jairo Delgado und Philippe Gutenkauf immer mit der Etzella zu rechnen.

3. T71 Düdelingen (9 Spiele – 14 Punkte): Mit drei Niederlagen in die Saison gestartet und lange auf dem letzten Rang, ist der T71 in den letzten Wochen auf die Plätze hochgeklettert, auf denen man das Team um Tom Schumacher im Vorfeld der Saison erwartet hatte. Nach vielen Verletzungssorgen war die Mannschaft am Wochenende gegen die Musel Pikes erstmals komplett. Mit der Rückkehr von Fränk Muller wird Düdelingen in den kommenden Wochen wieder deutlich an Qualität unter den Körben hinzugewinnen. In der zweiten Saisonhälfte muss mit den Spielern von Trainer Diederich gerechnet werden, die den zweitbesten Angriff der Liga stellen (91,4 Punkte) und mit ihren 128 Punkten gegen Fels den Highscore der Saison aufweisen.

4. Racing Luxemburg (9 Spiele – 14 Punkte): Das „Arbeiterteam“ der Liga schaffte mit einer disziplinierten Defensive – mit 74,6 Punkten im Schnitt die stärkste Verteidigung der Liga – Husarenstücke wie etwa den Sieg gegen die Etzella. Doch es folgten auch schwache Auftritte wie gegen Steinsel oder Heffingen, als sie nicht mehr als 63 bzw. 61 Punkte erzielten. Die Erfahrung des ältesten Teams der Total League könnte am Ende allerdings für die Hauptstädter sprechen, immerhin gewannen sie bereits zwei Spiele nach Verlängerung und wissen, wie man unter Druck einen kühlen Kopf bewahrt.

5. Musel Pikes (9 Spiele – 14 Punkte): Das letzte Team, das nach der ersten Saisonhälfte eine positive Bilanz aufweist. Seit der Ankunft von US-Spieler Lavone Holland am sechsten Spieltag ist ein deutlicher Aufwärtstrend an der Mosel zu erkennen. Joe Kalmes hat sich zu einem der stärksten einheimischen Spieler entwickelt und auch sonst überzeugen die Moselaner auf den JICL-Positionen durch Jean Kox, Tom Welter und Laurent Schwartz. Zudem ermöglicht der Transfercoup des Sommers – Luka Buntic – Trainer Chris Wulff wertvolle Rotationsmöglichkeiten. Bringen die Pikes den Spielwitz wie vor zwei Wochen gegen Fels öfters aufs Parkett, dann ist mit ihnen in der zweiten Saisonhälfte in der Titelgruppe zu rechnen.

6. Amicale Steinsel (9 Spiele – 13 Punkte): Bei kaum einem anderen Team lagen starke und katastrophale Auftritte so nah beieinander. Wenn der Amicale eines fehlt, dann ist es die Konstanz. Nach erfolgreichen Serien fallen die Spieler von Trainer Pires immer wieder in ein Leistungstief. Dabei konnte das luxemburgische Trio Wolff, Hoeser und Schmit bereits mehrmals unter Beweis stellen, dass es durchaus fähig ist, ein Team zu tragen, und findet sich dementsprechend in den verschiedenen Bestenlisten der luxemburgischen Spieler wieder. Will Steinsel in die Titelgruppe, darf es sich aber Ausrutscher wie am Wochenende gegen Contern nicht mehr erlauben.

7. US Heffingen (10 Spiele – 13 Punkte): Der Aufsteiger liegt besser im Rennen als es ihm viele vor der Saison zugetraut hätten. Vor allem der omnipräsente Max Schmit konnte bisher auf ganzer Linie überzeugen. Es fällt auf, dass mit Ausnahme der Pleite gegen die Sparta (auf 18 Punkte), alle Niederlagen ziemlich eng ausfielen, vor allem die gegen die beiden Favoriten Esch (10) und Ettelbrück (5). Doch allein hiervon kann sich Heffingen nichts kaufen. Zum Einzug in die Titelgruppe müssen besonders auch Siege gegen die direkte Konkurrenz her, von der man nur den Nachbarn Fels schlagen konnte.

8. Arantia Fels (9 Spiele – 13 Punkte): Das Kuriosum der Liga heißt Arantia Fels. Vier Heimspiele und vier Siege, fünf Auswärtsspiele und fünf Niederlagen. Dabei dominierte Fels zuhause Meister Etzella (103:89), ging auswärts wie in Düdelingen aber regelmäßig baden (72:128) und besitzt die schwächste Defense aller Teams – im Schnitt 92,7 Punkte. Bleibt Fels seiner Serie treu und entscheidet alle Heimspiele, dürfte am Ende die Titelgruppe zu Buche stehen. Doch allein auf ihre Heimstärke sollten sich die Spieler von Trainer Carroll nicht verlassen.

9. Sparta Bartringen (9 Spiele – 12 Punkte): Zu oft musste die Sparta bisher ihrem jungen Alter Tribut zollen, vor allem bei den beiden Niederlagen nach Verlängerung gegen den Racing und die Pikes. Besonders ärgerlich dürfte jedoch die Pleite gegen den direkten Konkurrenten Steinsel sein, den Bartringen mit einem Sieg in der Tabelle hinter sich gelassen hätte. Doch die Sparta liegt nur einen Zähler hinter einem Top-sechs-Platz zurück und bewies bereits mehrmals, dass sie mit ihrem schnellen Spiel dem einen oder anderen Gegner Probleme bereiten kann. Wie die direkten Konkurrenten Steinsel, Heffingen und Fels konnte Bartringen mit dem Sieg gegen den T71 auch bereits einen „Big Point“ holen.

10. AB Contern (9 Spiele – 11 Punkte): Mit dem Erfolg gegen Steinsel schickte Contern am Samstag ein Lebenszeichen an die Konkurrenz. Doch mit nur zwei Siegen hängen Birenbaum und Co. am Ende der Tabelle fest. Dass gerade Contern mit seinem großen Potenzial an luxemburgischen Spielern bisher kaum Fuß fassen konnte, verwundert doch. Zum Erreichen der Titelgruppe müsste man in der Rückrunde eine wahre Erfolgsserie hinlegen, was mehr als fraglich scheint. Vor allem in der Defensive war Contern zu unkonstant und weist hier den zweitschwächsten Wert der Liga auf – 91,6 Punkte.