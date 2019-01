Die Sparta Bartringen hat ihren sechsten US-Amerikaner für diese Saison verpflichtet. Laut Tageblatt-Informationen soll Jarvis Williams den erst im Dezember engagierten Tre’Darius McCallum ablösen, der bisher vier Spiele für die Sparta bestritten hat. Williams ist in Luxemburg kein Unbekannter, in der Saison 2013/14 ging er für den Black Star Mersch auf Korbjagd.

Der Weg führte ihn anschließend nach Japan, in die Schweiz und in die Dominikanische Republik. In der letzten Saison versuchte der 29-Jährige sein Glück in der amerikanischen G-League bei den Iowa Wolfs, bei denen er insgesamt acht Partien bestritt, um anschließend erfolglos nach Long Island zu wechseln. Williams dürfte bereits am Samstag im Pokalhalbfinale gegen Steinsel neben seinem Landsmann Adrian Rodgers zum Einsatz kommen.