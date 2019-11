Der F91 Düdelingen bestreitet am Donnerstag (21.00 Uhr im Stade Josy Barthel) sein insgesamt elftes Spiel in der Gruppenphase der Europa League. Doch es gab eine Zeit davor. Pure Nostalgie schlägt in den Herzen der älteren Generationen, wenn sie an die Zeiten vor der Fusion im Jahr 1991 zurückdenken. Die drei aufgelösten Vereine prägten während Jahrzehnten die Fußballszene hierzulande und bildeten den Ursprung der in der Neuzeit gefeierten Erfolge.

Von Lex Bruch

Derbys allerorts: Revier- oder Stadtduelle genießen seit jeher rund um den Globus eine magische Anziehungskraft. Nicht selten trafen und treffen in Derbys die Fangruppen völlig entgegengesetzter Sozialschichten aufeinander. Verschiedene Religionszugehörigkeiten wie z.B. bei den verfeindeten schottischen Klubs Rangers und Celtic lassen jede Menge Emotionen hochkochen und Rivalität schlägt öfters in Hass um oder artet zuweilen auch in Gewalt aus. Ob im Profibereich in Metropolen wie London, Madrid, Rom, Belgrad und nicht nur weltweit in weiteren zahlreichen Städten, sondern ebenfalls in den untersten Amateurligen, also auch in Dörfern, werden die jeweiligen Daten der Derbys – unmittelbar nach Veröffentlichung des Spielplans – fest im persönlichen Kalender vermerkt.

In der höchsten luxemburgischen Liga gab es in der Vergangenheit ebenfalls reichlich Derbys, ob in der Hauptstadt, in Esch, Differdingen oder Düdelingen. Vorletzte Saison war die zweitgrößte Stadt Luxemburgs mit der Jeunesse, der Fola und der US Esch sogar mit drei Vereinen vollständig vertreten. Abgesehen vom Duell des Rekordmeisters gegen die „Doyenne“, herrscht seit vielen Jahren lediglich bei den Duellen Déifferdeng 03 – Progrès noch echte Derbystimmung im Oberhaus.

Erste Düdelinger Derbys: Zu Recht eilt der Stadt Düdelingen der Ruf einer Sporthochburg voraus. Maßgeblichen Anteil daran haben der HBD, der T71, der DTD und „last but not least“ zweifelsohne der F91. Unlängst sorgte nämlich gerade der F91 Düdelingen durch seinen Einzug in die Gruppenphase der Europa League grenzüberschreitend für Furore.

Fast ganz Fußball-Luxemburg stand hinter dem nationalen Vertreter und drückte dem Serienmeister die Daumen. Mit 15 Meistertiteln und acht Pokalsiegen blickt der F91 auf eine stolze Trophäensammlung und wird als erfolgreichster Düdelinger Fußballverein in die Geschichte eingehen.

Der Ursprung des Düdelinger Fußballs liegt allerdings weit über ein Jahrhundert zurück. Zunächst formierten sich in verschiedenen Stadtvierteln die ersten Vereine, um dem runden Leder nachzujagen. 1912 wurde die US Düdelingen gegründet und nur ein Jahr später die Stade. Mitten im Ersten Weltkrieg wurde dann die Alliance aus der Taufe gehoben – eher der Verein der Proletarier. 1924/25 kam es zum ersten Düdelinger Derby um Meisterschaftspunkte in der damaligen höchsten Division, wobei Stade jeweils die Oberhand gegen die USD behielt.

Pokalendspiele: Da beide Vereine abwechselnd mal erst- und mal zweitklassig waren, kamen die nächsten Stadtduelle zunächst schleppend, nämlich erst 1936/37 zustande. Stade war vor dem Zweiten Weltkrieg bereits einige Male zu Meisterehren gekommen und schnappte sich 1937/38 erstmals den Pokal. Nur ein Jahr später standen sich die USD und Stade im Endspiel gegenüber, wobei der Cupverteidiger mit 1:2 das Nachsehen hatte und die Blau-Weißen ausgerechnet gegen den Ortsrivalen den einzigen Titel in ihrer Vereinshistorie feierten.

Bis zur Auflösung der drei Vereine aus der „Forge du Sud“ sollte dies das einzige reine Düdelinger Pokalfinale sein. Aller Rivalität und der ausgeprägten Identifikation mit ihren jeweiligen Wohnvierteln zum Trotz, wurde eine „Entente“ ins Leben gerufen, um vereinigt den Düdelinger Fußball zu vertreten. Hier wurden die Besten auserwählt, um sich in einer Mannschaft mit ausländischen Teams zu messen.

Der Krieg hatte in der Bevölkerung sehr tiefe Wunden gerissen und logischerweise auch in den Fußballerkreisen seine Spuren hinterlassen. Stade Düdelingen kam hiermit am besten zurecht und polierte sein „Palmarès“ mit vier weiteren Meistertiteln – davon drei in Serie – und zwei Pokalerfolgen auf. Unmittelbar nach Kriegsende wurde die USD hinter Stade übrigens zweimal Vizemeister. Die Alliance trat erst 1951/52 so richtig aus dem Schatten ihrer beiden Lokalrivalen, als den Rot-Schwarzen endlich der erstmalige Aufstieg in die hiesige Fußballelite glückte.

Düdelinger Armada: Allmählich begegneten sich die drei Düdelinger Vereine auf Augenhöhe, wobei Stade allerdings auch weiterhin die größten Erfolge verzeichnete und die eigentliche Nummer eins in der Gemeinde blieb. Im Wettbewerb der Landesmeister bestritten die Stadisten 1957 ihre beiden ersten Europapokalspiele gegen Roter Stern Belgrad. Zwei weitere Begegnungen dieser Kategorie folgten 1965 gegen die damalige Weltklasse-Elf von Benfica Lissabon.

Zwischendurch waren die USD und die Alliance – Letztere nach dem Zwangsabstieg im Vorjahr – gemeinsam aufgestiegen und ab der Saison 1961/62 spielten erstmals alle drei Düdelinger Vereine in der Nationaldivision, und zwar fünf Jahre in Folge.

In diesem Zeitraum bis einschließlich 1965/66 sorgte die Düdelinger Fußball-Armada – neben etlichen Pokalduellen – zumindest für sechs Derbys in jeder Punkterunde und löste in sämtlichen Wohnvierteln der Stadt regelrechtes Fußballfieber aus. Es handelte sich zugleich um jene Periode, als die Alliance ihre Sternstunden erlebte und die schönsten Seiten ihrer Vereinsgeschichte schrieb.

Im Aufstiegsjahr 1961 feierte die Alliance als Ehrenpromotionär ihren ersten Pokalsieg und belegte in der darauffolgenden Meisterschaft den zweiten Platz. Der Pokal wurde 1962 – wie ein Jahr zuvor gegen Union Luxemburg – erfolgreich verteidigt und landete somit ein zweites Mal im „Quartier“.

Lange Durststrecke: 1964/65 holte sich Stade die Meisterschaft und für längere Zeit wurde der vorerst letzte Titelgewinn in Düdelingen gefeiert. Es folgten die weitaus dürftigeren Jahre, ja sogar Jahrzehnte. Unter dem ausbleibenden Erfolg litt natürlich auch die Zuschauerresonanz. Lediglich die Alliance ließ 1968/69 als Pokalfinalist nochmals aufhorchen, ehe die Talfahrt langsam, aber sicher begann.

Die drei Traditionsvereine verfielen – mal mehr, mal weniger – nach und nach ins Mittelmaß. Die USD verabschiedete sich 1970 endgültig von der Erstklassigkeit. Stade durchlebte bis 1985/86 Höhen und Tiefen, denn nach dem Aufstieg folgte meist flugs der direkte Wiederabstieg ins Unterhaus.

Das letzte Düdelinger Derby in der Nationaldivision lieferten sich Stade und Alliance am 20. April 1986. Stade wurde binnen zwei Jahren schnurstracks in die 1. Division durchgereicht und musste 1988/89 sogar den Abstieg in die 2. Division in Kauf nehmen. Lediglich bei der Alliance hielt sich der Schaden einigermaßen in Grenzen. Die Rot-Schwarzen konnten 1990/91 im Play-off zumindest den Klassenerhalt in der Ehrenpromotion sichern. Zu diesem Zeitpunkt spielten die USD und Stade eine untergeordnete Rolle, und zwar beide in der 1. Division.

Auflösung und neue Ära: Eine der einstigen Hochburgen des Luxemburger Fußballs lag demnach praktisch am Boden und es gab dringenden Handlungsbedarf. Nachdem erste zaghafte Annäherungen zwecks Fusionsgesprächen bereits 1973 gescheitert waren, war es nun endlich so weit. Jules Ury (Co-Autor des Buchs über 100 Jahre Düdelinger Fußball) schildert in einem seiner Beiträge die Zusammenhänge und Abläufe des Zusammenschlusses mit dem Titel: „Wie aus drei eins wurde“. Die USD, Stade und Alliance wurden schließlich aufgelöst.

Den „Alliierten“ hatte der am 26. April gegründete F91 Düdelingen es zu verdanken, in seiner ersten Meisterschaft wenigstens in der zweithöchsten Spielklasse an den Start gehen zu dürfen. Im damaligen Play-off-Modus glückte dann auf Anhieb der Sprung in die höchste Liga. Die anschließende Erfolgsstory des F91 Düdelingen ab der Saison 1991/92 ist mittlerweile jedem Fußballanhänger hinlänglich bekannt.