Mit einem am Ende ungefährdeten 3-0 Erfolg (25-23, 26-24, 25-16) sichert sich die Résidence aus Walferdingen den 5. Meistertitel gegen Chev Diekirch und dies zum Osterfest im alles entscheidenden dritten Finalspiel.

Konnte Diekirch in den beiden ersten Sätzen die Partie offen gestalten, so brach der Herausforderer im dritten Set unter dem Servicedruck von Walfer ein. Nach 2015 und 2017 das dritte Doublé für die Damen der Résidence. Chev Diekirch scheitert zum dritten Mal in Folge in den Finals und wird somit erneut nur Vizemeister.

Christian Schanet