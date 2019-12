Dany Audrimont machte sich vergangenen Freitag zumindest für kurze Zeit zum Helden aller Anhänger von Jeunesse Biwer. Im Derby der Reserven Klasse 3, 2.Bezirk sorgte der 28-Jährige für einen Treffer aus der Kategorie Traumtor.

Von Pascal Gillen

Die erste Reservenmannschaft des FC Jeunesse Biwer lag im Derby am vergangenen Freitag gegen den FC Berdenia Berburg lange Zeit mit 0:1 zurück. In der sechsten Minute der Nachspielzeit gelang Dany Audrimont dann aber der umjubelte Treffer zum 1:1 – per Fallrückzieher. Ein Beweis dafür, dass auch in der Reserven-Klasse attraktiver Fußball geboten wird. Die 200 Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten – zumindest wenn sie Anhänger des FC Jeunesse Biwer waren. Ein kleines Trostpflaster bleibt dem FC Berdenia Berburg aber dann doch: Durch den Punktgewinn ist die Mannschaft Herbstmeister.