Der neue Cyclocross-Weltmeister heißt Mathieu van der Poel. Die beiden Luxemburger Scott Thiltges und Vincent Dias dos Santos beendeten das Rennen auf den Plätzen 50 und 52.

Das Rennen um das Regenbogentrikot wurde schnell zum erwarteten Zweikampf zwischen dem belgischen Titelverteidiger Wout van Aert und dem niederländischen Dominator dieser Cyclocross-Saison, Mathieu van der Poel. Nachdem sich der Niederländer in den drei vergangenen WM-Rennen jeweils Van Aert geschlagen geben musste, sollte der 24-jährige Van der Poel im dänischen Bogense seinen zweiten Weltmeistertitel nach 2015 einfahren.

Bereits in der dritten von zwölf Runden setzte sich Van der Poel ein erstes Mal ab. Lediglich Van Aert konnte den Anschluss wieder herstellen und so war klar, dass der WM-Titel wieder an einen der besten Cross-Fahrer der vergangenen Jahre gehen würde. Van der Poel fuhr technisch ein sauberes Rennen, während Van Aert immer wieder kleine Fehler unterliefen. Dadurch schaffte es Van der Poel sich erneut einen kleinen Vorsprung herauszuarbeiten. Nach acht Runden war der Vorsprung bereits auf 24 Sekunden angewachsen. Van der Poel ließ nichts mehr anbrennen und sicherte sich souverän sein zweites Regenbogentrikot.

Van Aert sicherte sich Platz zwei, ganz knapp vor seinem belgischen Teamkollege Toon Aerts. Für die beiden Luxemburger Scott Thiltges und Vincent Dias dos Santos war das Rennen nach sechs von zwölf Runden beendet. Thiltges wurde als 50., Dias dos Santos als 52. gewertet. Bereits am Samstag fuhr Christine Majerus beim Rennen der Damen auf Platz 13.