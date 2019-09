Die ehemaligen Weltklasse-Tennisspieler Mansour Bahrami, Mats Wilander, Xavier Malisse und Thomas Enqvist haben die Zuschauer bei den KBL Luxembourg Tennis Classics in Bartringen mit vielen spektakulären Ballwechseln verwöhnt. Bereits zum neunten Mal wurde dem Publikum ein hochklassiges Doppel mit hohem Unterhaltungswert geboten.

Von Joy Mentgen

Mansour Bahrami und seine Späße: Sie sind nicht mehr wegzudenken von den Tennis Classics. Am Mittwochabend war die neunte Auflage des Showmatches, bei dem der Iraner bereits zum neunten Mal auf dem Tennisplatz stand. Schon bei seinem Einlauf auf den Court am Anfang des Spiels wurde der Spaßvogel mit lautem Applaus begrüßt. Erneut unterhielt der 63-Jährige das Publikum mit seinen vielfältigen und überraschenden Scherzen. Der „man behind the moustache“ gewann Punkte mit unsichtbaren Bällen, erschreckte die Ballkinder und lenkte seine Gegner beim Aufschlag mit Pfeifgeräuschen ab.

Sein Mitspieler, der Belgier Xavier Malisse, schien sich ebenfalls während des Spiels prächtig zu amüsieren. Der 39-Jährige, der zum ersten Mal bei den Tennis Classics zu Gast war, wusste mit seinen präzisen Schlägen zu überzeugen. Bei „volley battles“ ließ er keine Bälle an sich vorbei.

“Groussen Tennis”

Die beiden Gegner, Mats Wilander und Thomas Enqvist, geizten ebenfalls nicht mit lustigen Showeinlagen. Der 55-jährige Wilander stellte immer wieder seine Fitness unter Beweis und kämpfte auch bei langen Ballwechseln bis zum Schluss. Von den Ablenkungsmanövern seines iranischen Gegners ließ er sich nicht beeindrucken und überzeugte durch seine Entspanntheit auf dem Platz.

Sein Landsmann und Mitspieler Enqvist war mit Kampfgeist bei der Sache und erlief jeden Stoppball. Dieses Engagement wurde vom Publikum immer wieder mit kräftigem Applaus belohnt. Im Vordergrund standen aber wie immer Spaß und Unterhaltung.

Am Ende setzten sich Bahrami und Malisse mit 3:6, 7:6 und 7:6. gegen das schwedische Duo durch.