Nach den Absagen von unter anderem Venus Williams, Viktoria Asarenka oder Monica Puig, haben die Veranstalter der BGL BNP Paribas Luxembourg Open am Donnerstag eine erfreulichere Mitteilung für alle Tennis-Fans. Die ehemalige Nummer eins der Welt, Gabriñe Muguruza, wird in Kockelscheuer aufschlagen. Die Spanierin, die momentan auf Platz 13 der Weltrangliste liegt, hat in ihrer Karriere bereits zwei Grand-Slam-Titel gewonnen. 2017 gewann die 25-Jährige Wimbledon, ein Jahr zuvor setzte sie sich in Roland Garros bei den French Open durch.

Die BGL BNP Paribas Luxembourg Open beginnen am kommenden Samstag mit der Qualifikation. Ab Montag wird dann die erste Runde des Hauptfeldes ausgetragen. Das Finale findet am darauffolgenden Samstag, dem 20. Oktober statt.