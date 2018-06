Im vergangenen Jahr hat Gilles Muller im niederländischen s’-Hertogenbosch noch seinen zweiten ATP-Titel feiern können, nun war in Runde zwei Schluss. Nach einem Freilos in Runde eins, unterlag der Luxemburger am Mittwoch in der zweiten Runde dem Australier Matthew Ebden (WR 69). Die Nummer 32 der Weltrangliste musste sich in zwei Sätzen mit 3:6 und 5:7 geschlagen geben.