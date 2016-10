Sieg für Gilles Muller in Tokio: In der Nacht zum Mittwoch setzte sich der Luxemburger (ATP, 36) im Einzel gegen den an drei gesetzten Tomas Berdych (CZE/9) in zwei Sätzen mit 7:6 (9), 6:1 durch.

Der nächste Gegner von Muller ist Marcos Baghdatis aus Zypern (Atp, 35).