Drei Turniersiegerinnen sind zurück

Das internationale Tennis-Event, bei dem bekanntlich das Tageblatt als Presenting Sponsor und die Editpress-Gruppe als Medienpartner auftreten, startet am 15. Oktober. Das Finale findet am darauffolgenden Samstag statt.

Petra Kvitova (CZE/16*), Kiki Bertens (NL/22), Laura Siegemund (D/27), Misaki Doi (JPN/32), Caroline Garcia (F/33), Yanina Wickmayer (B/38), Eugénie Bouchard (CAN/39), Annika Beck (D/41), Andrea Petkovic (D/43), Anna-Lena Friedsam (D/46), Johanna Larsson (SWE/47), Madison Brengle USA/50), Kirsten Flipkens (B/56), Monica Nicolescu (ROU/58), Pauline Parmentier (F/63), Viktorija Gobulic (CH/65), Varvara Lepchenko (USA/68), Tsvetana Pironkova (BUL/71), Caroline Wozniacki (DEN/74), So-Wei Hsieh (TPE/79), Sabine Lisicki (D/84), Anna K. Schmiedlova (SVK/85), Sorana Cirstea (ROU/86)

* Ranking bei Meldeschluss

Titelverteidigerin Misaki Doi (JPN/WTA 34) und die 22-jährige Annika Beck (D/41), die nach einer Finalteilnahme 2013 ein Jahr später als Siegerin vom Court ging, gehören zu den vier Namen, die bereits seit Anfang Juli feststanden. Die dritte ehemalige Turniersiegerin, die erneut auf der Kockelscheuer aufschlagen wird, ist Caroline Wozniacki. Nicht weniger als 67 Wochen hatte die Dänin die Weltrangliste zwischen 2010 und 2011 angeführt, 2013 gewann sie die BGL BNP Paribas Luxembourg Open (bei insgesamt drei Teilnahmen). Die mittlerweile 26-Jährige hat sich in den vergangenen Monaten zurück in die Top-30 gespielt: Zuletzt schied sie im Halbfinale der US Open aus.

Die Topspielerin der diesjährigen Ausgabe ist Petra Kvitova (CZ/16), die bereits zwei Mal in den Grand Slam in Wimbledon gewann. Die ehemalige Nummer 2 der Welt schlägt Mitte Oktober zum zweiten Mal hierzulande auf. Die ambitionierte Tschechin hat sich erst von zwei Wochen von ihrem Trainer getrennt - nachdem sie bei den US Open im Achtelfinale ausschied. Es war ihr zweiter Coach-Wechsel in diesem Jahr.

Mit Laura Siegemund (D/31) und Kiki Bertens (NL/22) wurden zwei Top-30-Spielerinnen verpflichtet, die zum fünften Mal in Luxemburg gastieren. Bertens hatte sich in diesem Jahr für das Halbfinale der French Open qualifiziert. Beide haben es bereits einmal bis ins Viertelfinale des Tennis-Turniers geschafft. Zum festen Inventar gehört mittlerweile auch Publikumsliebling Andrea Petkovic. Sie wird zum achten Mal auf der Kockelscheuer erwartet. Auch Sabine Lisicki und Anna-Lena Friedsam dürften für Freude bei den deutschen Zuschauern sorgen wollen. Auf den Rängen sehr beliebt ist auch Shootingstar Eugénie Bouchard (49) aus Kanada. Sie hatte sich erst vor wenigen Tagen auf heimischen Boden in Québec gegen die Luxemburger Nummer 1 Mandy Minella durchgesetzt.

Für das Hauptfeld stehen wie gewohnt drei Wildcards zur Verfügung, eine davon geht an die Escherin. Die Nachwuchshoffnung Eléonora Molinaro darf sich ebenfalls über eine Wildcard für die Qualifikation freuen.