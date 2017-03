Sharapova in Luxemburg?

Ende April kehrt die ehemalige Nummer 1 der Welt nach ihrer Sperre wegen Meldonium-Missbrauchs in Stuttgart den Profizirkus zurück. Viel Diskussionen hatte es um ihre Sperre und in den letzten Wochen auch um die Vergabe von Wildcards an die Russin gegeben.

Einmal in Luxemburg



Maria Sharapova spielte bislang einmal bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open: 2003 unterlag sie im Halbfinale der späteren Siegerin Kim Clijsters.

Damals stand die Russin auf Rang 37 der Weltrangliste.



35 WTA-Turniersiege im Einzel stehen für Sharapova zu Buche, darunter 5 Grand-Slam-Turniere (Australian Open 2008, Roland Garros 2012 und 2014, Wimbledon 2004 und US Open 2006).

Ihr Karriere-Preisgeld beläuft sich aktuell auf 36.500.000 $.

Das Turnier ihres Sponsors Porsche beginnt bereits am 24. April. Die fünffache Grand-Slam-Siegerin darf nach ihrer Sperre aber erst ab dem 26. April offiziell wieder spielen. In Stuttgart darf die Russin bis zu diesem Datum nicht auf der Anlage trainieren. Profis wie Angelique Kerber, Nummer 2 bei den Damen, Andy Murray, Nummer 1 bei den Herren äußerten sich gegen ein solches Vorgehen der Turnierdirektoren.

Die Damen-Profi-Vereinigung WTA überlegt nun, die Vergabe-Richtlinien zu ändern: „Jede Regel wird überprüft, und ich bin sicher, auch diese. Wenn die Spielerinnen das wollen, werden wir es auch tun. Das ist die Art und Weise, wie unser System funktioniert“, sagte WTA-Präsident Steve Simon der BBC. Sharapovas Manager, Max Eisenbud, hatte vergangene Woche gesagt: „Jedes WTA-Turnier hat mich angerufen und um eine Wildcard gebeten.“ Kurz darauf hat sich der britische Verband gemeldet, dass sie sich nicht beim Manager gemeldet haben und für die Vorbereitungsturniere auf Wimbledon keine Wildcard erhalten wird.

Das Tageblatt hat beim Organisator der BGL BNP Paribas Luxembourg Open ( Link ) nachgefragt: „Wir haben uns auch bei ihrem Manager gemeldet. In Wimbledon werden wir an dieser Verpflichtung arbeiten. Wir sind uns natürlich bewusst, dass die Chancen klein sin“, erklärt Turnierdirektorin Dan Maas. Der Termin mit Max Eisenbud in Wimbledon steht jedenfalls. Zu der Polemik um die Vergabe der Wildcards hat Maas ebenfalls eine klare Meinung: „Als Veranstalter haben wir eine Verantwortung gegenüber dem Publikum und den Sponsoren, die bestmöglichen Spielerinnen zu verpflichten. Seine Strafe ist abgesessen. Wir würden ihr eine Wildcard geben.“

Für die Luxemburger Veranstalter wird es darum gehen, den Manager und die Spielerin zu überzeugen. Und dann muss die Verpflichtung finanziell gestemmt werden. Die 29-Jährige (30 am 19. April) gehört zu den Spitzenverdienern im Damen-Tennis, auch wenn sie aktuell keine Weltranglisten-Platzierung mehr hat. Sharapova, die bislang einmal auf Kockelscheuer spielte (2003, Halbfinal-Niederlage gegen Kim Clijsters), erhält eine hohe fünfstellige „appearance fee“, ein Antrittsgeld.