Minella: Endstation im Halbfinale

Beim Halbfinale der Taiwan Open waren die Rollen klar verteilt: Die an 1 gesetzte Ukrainerin Elina Svitolina (WTA 13) ist in der Weltrangliste immerhin 80 Positionen besser als die Luxemburgerin Mandy Minella klassiert. Nach einer Stunde und acht Minuten schied Minella in zwei Sätzen (3:6, 2:6) aus dem Turnier.