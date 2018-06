Eléonora Molinaro (Junioren-Weltrangliste 9) steht bei den French Open der Junioren im Viertelfinale. Die 17-Jährige behielt mit 3:6, 6:3 und 6:3 gegen Elisabetta Cocciaretto (12) die Oberhand. Im ersten Durchgang kam die FLT-Spielerin nicht mit der druckvollen Spielweise der Italienerin zurecht. Doch in der Folge bewies Molinaro ihr großes Kämpferherz, änderte ihre Taktik und schnappte sich den zweiten Satz mit 6:3. Im letzten Durchgang schenkten sich beide Spielerinnen in der Anfangsphase absolut nichts. Doch die Luxemburgerin brachte in der Folge mehr Stabilität in ihr Spiel hinein, sodass sie am Ende mit 6:3 gewinnen konnte.

Im Viertelfinale bekommt es die Spielerin der “Schéiss” mit der US-Amerikanerin Cori Gauff (20) zu tun.